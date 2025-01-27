وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفضت استقبال طائرتين تقلان مهاجرين تقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وأكد وزير خارجية كولومبيا انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض أعلن عن "انتصاره" في المواجهة مع كولومبيا بشأن قبول رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة يوم الأحد، بعد ساعات من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات وعقوبات أخرى على الشريك الأميركي القديم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إن "حكومة كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، بما في ذلك على متن الطائرات العسكرية الأميركية، دون قيود أو تأخير".

وقالت ليفات إن أوامر التعريفات الجمركية - التي كانت ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكولومبية الواردة، ثم ترتفع إلى 50% في غضون أسبوع واحد - "ستظل رهن الاحتياط، ولن يتم التوقيع عليها".

لكن ليفات قالت إن ترامب سيحافظ على قيود التأشيرات على المسؤولين الكولومبيين وتعزيز عمليات التفتيش الجمركي للسلع القادمة من كولومبيا، "حتى تتم إعادة أول طائرة محملة بالمرحلين الكولومبيين بنجاح".

ولم يصدر على الفور رد فعل من الحكومة الكولومبية.