والجمعة، أطلق الجيش حملة برّية تستهدف معقلا لتنظيم داعش - ولاية غرب إفريقيا في مثلّث تمبكتو الواقع بين ولايتي بورنو ويوبي في شمال شرق نيجيريا.

وهاجم انتحاري بسيّارته المحمّلة بمتفجّرات التي كانت مخبّأة وسط نبات وارف موكبا للقوّات قيد التنقّل قرابة الساعة 20:30 بتوقيت غرينيتش، بحسب ما كشف عنصران في الجيش فضّلا عدم الإفصاح عن هويّتهما.

وقال أحدهما: "أسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 27 جنديا، بينهم القائد، وإصابة عدد آخر بجروح خطرة".

وأوضح المصدر الثاني أنه "لم يتسنّ للقوّات التحلّي برؤية واضحة للمحيط بسبب الظلام".

وهو رشّح ارتفاع حصيلة الضحايا، إذ إن بعض الجرحى في "حالة خطرة".

وقال جنديان وسكان إن أحدث هجوم وقع، يوم الجمعة، عندما وصل أعضاء تنظيم داعش في غرب إفريقيا على متن شاحنات مسلحة وهاجموا الكتيبة 149 للجيش في بلدة مالام فاتوري المؤدية إلى الحدود مع النيجر المجاورة.

وقال أحد الجنود الذين نجوا من الهجوم لرويترز عبر الهاتف إن القوات فوجئت عندما أطلق المتشددون "الرصاص في كل مكان".

وأضاف الجندي: "حاولنا جاهدين صد الهجمات وبعد أكثر من 3 ساعات من تبادل إطلاق النار تمكنوا من التغلب علينا وقتل قائدنا وهو برتبة مقدم".

وينشط عناصر ينتمون لجماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش غرب إفريقيا بشكل رئيسي في بورنو، ويستهدفون قوات الأمن والمدنيين مما يسفر عن مقتل ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وفق الوكالة.