وقال ساعر، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا للرئيس ترامب على عرض قيادته الجديد بتزويدنا بشحنة الدفاع الحيوية.. تصبح المنطقة أكثر أمنا عندما تمتلك إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

وقال ترامب، في وقت سابق السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.

وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع.

وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "رفعنا الحظر عنها. رفعنا الحظر عنها اليوم وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. كانت (تلك القنابل) في المخازن".

وعلق بايدن تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين لا سيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

ويمكن لقنبلة تزن ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلف انفجارا بنصف قطر واسع.

وكانت رويترز قد ذكرت العام الماضي أن إدارة بايدن أرسلت آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، لكنها جمدت شحنة واحدة.

وأعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات لإسرائيل بمليارات‬ الدولارات منذ بدء الحرب.

وعندما سُئل ترامب عن سبب رفع الحظر عن إرسال تلك القنابل قال: "لأنهم اشتروها".

وتقول واشنطن إنها تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن.