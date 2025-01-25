وقال زيلينسكي إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أبلغ اجتماعا للقيادة العسكرية الأوكرانية عن الإمكانات العسكرية الروسية واستعداد بوتين لمواصلة الحرب والتلاعب بزعماء العالم".

وأضاف في كلمته المسائية المصورة "على وجه التحديد، إنه يحاول التلاعب برغبة الرئيس الأميركي في تحقيق السلام. أنا واثق من أن أي تلاعب روسي لن ينجح بعد الآن".

وفي سياق متصل، قال الرئيس بوتين، يوم الجمعة، إنه منفتح على العمل مع الرئيس ترامب، مفضلا اجتماعا مباشرا معه لمناقشة قضايا مثل الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة.

وأوضح بوتين في حديث مع مراسل تلفزيوني روسي، أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع رئيسها زيلينسكي مرسوما يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.

وأشار بوتين إلى أنه من الأفضل هو الاجتماع مع ترامب لإجراء محادثات مباشرة، مشددا على العلاقات العملية التي جمعت بينهما سابقا، والتي وصفها بأنها "تقوم على أساس المصالح المشتركة".

وكان ترامب قد قال يوم الخميس إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي قريبا ووقف الحرب على أوكرانيا.