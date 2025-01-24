وكان عاهل البحرين قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية، وكان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبليه، مرحبا بزيارته إلى فرنسا.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بداية اللقاء عن شكره للرئيس إيمانويل ماكرون على الدعوة لزيارة فرنسا، ولحفاوة الاستقبال، وعن تقديره لجهوده للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مملكة البحرين إلى مستويات أكثر تطورا وازدهارا.

واستعرض الجانبان مسار علاقات الشراكة الوثيقة في مختلف الجوانب الحيوية وغيرها من أوجه التعاون المشترك، وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في شتى الميادين.

و أكدا اعتزازهما بالعلاقات الثنائية والتاريخية الطيبة القوية التي تجمع البلدين الصديقين، وحرصهما على دفعها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

وأكد العاهل البحريني أن العلاقات البحرينية الفرنسية علاقات عريقة وراسخة وتشهد نموا ملحوظا في مختلف مجالاتها، في ظل حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها لكل مافية خير شعبيهما الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دور العاهل البحريني في تعزيز علاقات التعاون والصداقة الوطيدة مع بلاده، ومساعي المملكة وتعاونها المستمر لتحقيق كافة الأهداف التي تحقق الأمن والسلم في المنطقة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق في زيارة للجمهورية الفرنسية تلبية لدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون.

ويجري العاهل البحريني خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفرنسي تتناول سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين.