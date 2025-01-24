وقد عرضت الصورة على واجهة المبنى باستخدام جهاز "بروجيكتور" وقد كتب بجانبها عبارة "هايل تسلا"، التي تم تشبيهها بالتحية النازية "هايل هتلر"، ما أدى إلى إثار العديد من الاسئلة.

وأعلنت مجموعتان للنشطاء اليساريين، "بقيادة الحمير" البريطانية و"مركز الجمال السياسي" الألمانية، عن مسؤولتيهما عن هذا العرض، عبر منشورات على منصة "إكس".

وكان ماسك قد قام بتحريك ذراعه اليمنى نحو صدره ثم مدها باتجاه الجمهور في تجمع بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الاثنين الماضي، مما أثار التدقيق، حيث تشبه الحركة التحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا.

وردا على الانتقادات التي طالته بسبب "تحية اليد" كتب كتب ماسك على منصة "إكس" أن "هجوم "الجميع هتلر" أصبح مملاً للغاية".

وعين ترامب، إيلون ماسك، كرئيس مشارك لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، في الحكومة الأميركية الجديدة.