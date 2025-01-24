وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التي بُثت أمس الخميس في الولايات المتحدة: "لدينا سلطة واسعة للغاية على الصين تتمثل في الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها.. وأفضل ألا أضطر للجوء إليها. ولكنها قوة هائلة على الصين"، بحسب ما نقلته بلومبرغ.

ويستخدم ترامب الرسوم كتهديد متكرر ضد الأصدقاء والخصوم، وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن العائدات الإضافية المنتظرة من فرض هذه الرسوم ستساعد في تمويل الأولويات المحلية.

وهدد الرئيس الأميركي في يومه الثاني بالبيت الأبيض بفرض رسوم بنسبة 10% على الصين في الأول من فبراير على خلفية "تدفق" الفنتانيل إلى أميركا.

ونقلت تقارير إعلامية عن إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة أن معظم كميات الفنتانيل التي تدخل البلاد تأتي من مكونات مصنوعة في الصين ويتم تهريبها من المكسيك عبر عصابات المخدرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن هناك "مصالح هائلة مشتركة" بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في إحاطة صحفية منتظمة في بكين اليوم الجمعة، مضيفة أنه "يجب على الجانبين تنظيم الحوار والمشاورات".