وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان السفينة أبلغ عن اقتراب سفينة عسكرية صغيرة منها وكانت تطلق أشعة الليزر الخضراء باتجاه جسر السفينة.

وأضافت الهيئة أن السفينة الحربية الصغيرة "تواصل" مطالبة السفينة بالتوجه إلى ميناء باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن المسألة قيد التحقيق حاليا، ونصحت السفن المارة بأخذ الحيطة والحذر والتنبيه من أي أنشطة مثيرة للشكوك.

وفي وقت لاحق، قالت الهيئة إن الواقعة التي تخص السفينة انتهت وأنها في طريقها إلى ميناء الرسو التالي.