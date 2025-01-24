وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، وهي أميركية، قدمت للمجلس المكون من 15 عضوا "بشكل مفاجئ" في ديسمبر إحاطة بشأن الأطفال في أوكرانيا، في ظل رئاسة الولايات المتحدة للمجلس.

وأضاف: "لذا يبدو أن الأطفال في غزة أقل أهمية بالنسبة لليونيسف من الأطفال في أوكرانيا".

وقال نيبينزيا للمجلس: "رفض مديرة اليونيسف إطلاع مجلس الأمن على المأساة المروعة لوفاة عشرات الآلاف من الأطفال في غزة خطوة صارخة تستحق أشد الاستنكار منا".

وقال متحدث باسم اليونيسيف إن راسل موجودة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وتركز على التعامل مع الأزمات الإنسانية، ولم تتمكن من تعديل جدولها الزمني لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن.

وقال المتحدث: "عرضت السيدة راسل على مدير الطوارئ إلقاء بيانها نيابة عنها. أحاطت المديرة التنفيذية لليونيسف مجلس الأمن عدة مرات بشأن وضع الأطفال في غزة وتقدر تركيز المجلس على الأطفال المتأثرين بالحرب".

واجتمع مجلس الأمن عشرات المرات لمناقشة الحرب في غزة.

كما اتهم نيبينزيا الولايات المتحدة، الخميس، ببعض المسؤولية عن مقتل الأطفال في غزة، بعد أن استخدمت حق النقض في المجلس لحماية إسرائيل خلال الحرب.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة تجاهلت الدعوات الروسية لعقد اجتماع بشأن أطفال غزة في ديسمبر الماضي.

ورفضت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية دوروثي شيا اتهامات نيبينزيا، وقالت للمجلس: "فكرة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن المعاناة الرهيبة هناك غير مقبولة بالنسبة لنا ونرفضها بالكامل".

وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إفادة خلال اجتماع مجلس الأمن، الخميس، عبر دوائر الفيديو من ستوكهولم، وكان صريحا في تقييم الشهور الـ15 الماضية منذ بدء حرب غزة، قائلا: "تعرض الأطفال للقتل والتجويع والتجمد حتى الموت".

وأضاف: "تعرضوا للتشويه واليتم وفصلوا عن عائلاتهم. تشير أقل التقديرات إلى أن أكثر من 17 ألف طفل فقدوا أسرهم في غزة. هناك جيل كامل مصاب بصدمة نفسية".

وبموجب وقف إطلاق النار، تزيد الأمم المتحدة وغيرها بشكل كبير من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفقا لليونيسف، فإن مليون طفل في غزة يحتاجون إلى الدعم النفسي والصحي بسبب الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 47 ألف فلسطيني قد قتلوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع، نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء.