وفي لقاء على قناة "فوكس نيوز" قال ترامب: "هذا الرجل كان يوزع العفو على الجميع. والأمر المضحك، وربما المحزن، هو أنه لم يعفِ نفسه. إذا نظرت إلى الأمر، ستجد أن كل شيء كان يتعلق به".

وأضاف ترامب أنه كان قد عرض عليه العفو عن نفسه في عام 2021 أثناء مغادرته البيت الأبيض، لكنه رفض ذلك لأنه كان يؤمن بأنه لم يرتكب أي خطأ.

وانتقد ترامب مستشاري بايدن، قائلا: "جو بايدن لديه مستشارون سيئون للغاية. نصحوه أن يمنح العفو للجميع ما عدا نفسه".

وفي المقابل، دافع ترامب عن قراره بالعفو عن مدانين بجرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث وصف تلك الأحداث بأنها "حوادث بسيطة جدا".

وأضاف أن العفو شمل أكثر من 250 شخصا تمت إدانتهم بتهم الاعتداء على رجال الشرطة، بعضهم استخدم أسلحة بدائية مثل أعمدة الأعلام وعصي الهوكي والعكازات.

ومع انتهاء ولايته، كان جو بايدن قد أصدر عفوا على عدد من الأشخاص، تحسبا لصدور قرارات ضدهم من إدارة ترامب.

وقد عفا بايدن عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي قامت بالتحقيق في هجوم الكابيتول.

وتعليقا على قراره، قال بايدن إنهم "لا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

كما أصدر بايدن قرارات بالعفو عن أفراد من عائلته وهم شقيقه جيمس بايدن، وزوجة أخيه سارة بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز وصهره جون ت. أوينز وشقيقه فرانسيس بايدن.