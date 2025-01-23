تفصيلا، قالت القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، إن الجيش الأوكراني أسقط 57 من أصل 92 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الروسية في أحدث هجوم لها خلال الليل.

وأضافت أن 27 طائرة مسيرة أخرى "فقدت موقعها" ولم تتسبب في أي أضرار، في إشارة عادة إلى التشويش الإلكتروني.

من ناحية ثانية، أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا الخميس عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال إيفان فيدوروف على تلغرام "أدى هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا إلى مقتل شخص.. رجل يبلغ 47 عاما"، وإصابة 16 شخصا من بينهم طفل يبلغ شهرين.

وتابع فيدوروف "مبان سكنية.. تضررت جراء الضربة. وحطمت موجة الانفجار النوافذ وألحقت أضرارا بسقف".

وأوضح أن المنطقة كانت هدفا لـ361 ضربة على 10 بلدات خلال 24 ساعة، بما في ذلك 4 غارات بصواريخ على بلدة زابوريجيا و188 بطائرات مسيّرة.