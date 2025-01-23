وقال زيلينسكي، يوم الثلاثاء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في مقابلة نشرتها الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، إن "200 ألف هو حد أدنى. إنه حد أدنى، وإلا فهي لا تعني شيئا".

وهذه أول مرة يتحدث مسؤول أوكراني كبير علنا عن عديد قوة مماثلة، فيما يجري بحث الموضوع بعيدا عن الأضواء منذ عدة أشهر بين كييف وحلفائها الغربيين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح فكرة نشر قوات غربية في أوكرانيا، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع روسيا.

وترد تكهنات منذ أسابيع حول مفاوضات محتملة لوضع حد للنزاع وسط تساؤلات حول موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعتبر بلاده مصدر الإمداد الرئيسي بالمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.

ولم يستبعد ترامب الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا حول اتفاق ينهي الحرب.

ورأى زيلينسكي أن ترامب قد يفرض "عقوبات شاملة" على روسيا تستهدف خصوصا قطاع الطاقة، و"يعطي أوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها" للتصدي لروسيا.

وأضاف "باستثناء الأسلحة النووية بالطبع، نحن أشخاص منطقيون". لكنه اعتبر أن وقف الحرب التي دمرت أوكرانيا وأوقعت عشرات آلاف القتلى من الجانبين "سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة للرئيس ترامب".

وأضاف "يجب أن نفهم جميعا أن بوتين لا يريد وقف الحرب" قبل تحقيق "هدفه الأساسي وهو إنهاء استقلال أوكرانيا" مؤكدا أن "تدميرها هو حلمه".