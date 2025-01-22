وقال سفير بنما لدى الأمم المتحدة ألفارو دي ألبا، أمس الثلاثاء، في رسالة إلى غوتيريش إن "ميثاق المنظمة ينص على عدم جواز التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة أخرى أو المساس بسيادتها".

وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لكنه لم يدع المجلس للاجتماع.

يشار إلى أنت جمهورية بنما حاليا أحد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

الجدير بالذكر أن دونالد ترامب قال في وقت سابق إن بلاده أنفقت أموالا طائلة وغير مسبوقة على إنشاء قناة بنما، مضيفا "نحن لم نقدمها هدية إلى الصين التي تقوم بتشغيلها بل قدمناها إلى بنما وسنستعيدها".

ورد عليه رئيس بنما خوسيه مولينو ملوحا بإحالة ترامب إلى مجلس الأمن، وقال "كل متر مربع من بنما ملك لنا وسيظل لنا"، وأن سيادة قناة بنما غير قابلة للتفاوض، مشددا على أن القناة ليست تحت سيطرة أي دولة.

أما وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز-آشا، فرد على ترامب في وقت سابق وقال "سيادة بلادنا على القناة غير قابلة للتفاوض"، مضيفا "القناة أعيدت إلينا إلى غير رجعة".