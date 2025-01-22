وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركيف، مضيفة أن القوات تتقدم على مختلف محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركيف استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في منطقة فولتشانسك بمقاطعة خاركيف.

وخسرت القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، و3 قطع مدفعية ميدانية.

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية حررت بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يومي الاثنين والثلاثاء سيطرة قواتها على بلدات جديدة في إقليم دونباس، واحدة منها في مقاطعة لوغانسك واثنتان في دونيتسك.

ففي يوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة فولكوفو في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، و"حررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة نوفوغوروفكا في لوغانسك، وبلدة وشيفتشينكو في دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.