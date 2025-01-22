وقال المستشار الألماني إنه لا يقبل حرية التعبير إذا كانت تدعم "مواقف يمينية".

ورفض ملياردير التكنولوجيا ماسك انتقادات أولاف شولتس ووصفها بأنها "متعبة"، وسخر من المستشار الألماني.

وعندما سُئل عن "تحية ماسك"، في قمة دافوس للأعمال الجارية، قال شولتس الثلاثاء: "لدينا حرية التعبير في أوروبا وألمانيا.. يمكن لأي شخص أن يقول ما يريد، حتى لو كان مليارديرا. ما لا نقبله هو أن يكون هذا دعما لمواقف اليمين المتطرف".

أثناء مخاطبته أنصار ترامب في واشنطن، الاثنين، وضع ملياردير التكنولوجيا يده على صدره ومدها مرتين قبل أن يقول: "قلبي معكم". وأثارت هذه اللفتة الجدل لأنها وجهت مقارنات بالتحية النازية.

وفي تغريدة على منصة إكس التي يمتلكها، انتقد ماسك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين هاجموا التحية وقال: "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل، الهجوم بطريقة ’أنت مثل هتلر‘ أمر متعب".

وعين ترامب، إيلون ماسك، كرئيس مشارك لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، في الحكومة الأميركية الجديدة.