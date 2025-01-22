ففي يوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة فولكوفو في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، و"حررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا، وبتروفكا، ودزيرجينسك، وليسوفكا، وبارانوفكا، وسلافيانكا، ونوفوليزافيتوفكا، وسولينويه، ونوفوأليكساندروفكا، ونوفوفاسيليفكا في دونيتسك.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة نوفوغوروفكا في لوغانسك، وبلدة وشيفتشينكو في دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بتحرير بلدة نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة شيفتشينكو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وبذلك تواصل القوات الروسية ضغطها على القوات الأوكرانية في مختلف جبهات القتال، خصوصا في دونيتسك، حيث تقترب من فرض سيطرتها على كل من تشاسيف يار وفيليكا نوفوسيلكا، وباتت على بعد أقل من 7 كيلومترات من الحدود الإدارية لمقاطعة دنيبروبتروفيسك.