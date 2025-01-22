وسلم الرئيس الموريتاني الجائزة لوزير الدولة بجمهورية كوت ديفوار أهو سو أكوادو جانو، الذي مثل الرئيس الإيفواري في حفل افتتاح المؤتمر.

وكانت اللجنة العليا للجائزة قد قررت بإجماع أعضائها تكريم الرئيس الإيفواري، تثمينا لجهوده في تعزيز ثقافة الحوار والمصالحة في إفريقيا، واعترافا بدوره الاستثنائي خلال فترة قيادته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في إدارة الأزمات الإقليمية.

وشكر الرئيس الإيفواري، في خطابه في المؤتمر الذي قرأه وزير الدولة نيابة عنه، ولد الشيخ الغزواني على تهنئته بمناسبة فوزه بهذه الجائزة، وعلى ما يبذله من جهود لتعزيز الأمن والسلم في إفريقيا.

وعبر في الخطاب عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة باعتبارها "تشكل دفعا وتعزيزا لمسار جهود السلم والاستقرار في القارة الإفريقية بصفة عامة"، مشيرا إلى أن هذه الجائزة التي يتقبلها بكثير من الاعتزاز "تمثل نداء للتفاني في الجد والعمل تعزيزا للأمن والسلم في قارتنا".

والثلاثاء أشرف ولد الشيخ الغزواني على افتتاح فعاليات الملتقى الخامس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، في نواكشوط.

وينعقد المؤتمر، المنظم بالشراكة بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم، تحت شعار "القارة الإفريقية: واجب الحوار وراهنية المصالحات".

ويشهد الملتقى الذي يشارك فيه عشرات العلماء والشيوخ والمفكرين والباحثين ويستمر 3 أيام، تنظيم جلسات علمية وندوات فكرية تناقش المواضيع والانشغالات بحثا عن أفضل المقاربات لتحقيق السلم والسكينة للقارة والعالم.