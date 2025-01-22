وعلقت الحكومة البريطانية حوالي 30 تصريحا لتصدير أسلحة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في القطاع، الذي شهد حربا مدمرة على مدار أكثر من 15 شهرا.

وعندما تم اتخاذ القرار في سبتمبر الماضي، كانت هناك مخاوف من التزام إسرائيل بحقوق الإنسان أثناء الصراع الدامي.

ووفقا لبيان من إسرائيل لمكالمة هاتفية أجريت بين رئيسي الوزراء، الثلاثاء، فقد "طرح نتنياهو مسألة تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تم تجميدها في المملكة المتحدة".

وأضاف بيان عبر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: "قال رئيس الوزراء ستارمر إنه يتم تقييم المسألة".

وحسب بيان بريطاني، قال ستارمر لنتنياهو إن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية بعد الاتصال، إن رئيس الوزراء البريطاني شدد على أن "المملكة تقف مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب أن يفضي أيضا إلى قيام دولة فلسطينية سيدة وقابلة للاستمرار".

وأضاف البيان البريطاني، أن ستارمر ونتنياهو اتفقا خلال المحادثة على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل دائم وسلمي يضمن أمن إسرائيل واستقرارها.

كذلك أكد ستارمر أنه "من الضروري ضمان تدفق المساعدات الإنسانية من غير انقطاع إلى غزة، لدعم الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان أن ستارمر "قدم شكره الشخصي للعمل الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الرهينة البريطانية إميلي داماري".