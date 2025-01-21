وذكر ماركو روبيو، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارته: "العالم تغير كثير خلال الفترة الماضية ويجب أن نعرف ما سيجري مستقبلا".

وأضاف: "مهمتي لن تكون سهلة.. ستكون هناك تحديات وأوقات صعبة وسنسعى لتجنب النزاعات لكن ليس على حساب قيمنا".

وتابع: "سياستنا الخارجية مبنية على مصلحتنا أولا.. وإذا تقاطعت مصالحنا مع مصالح الآخرين فسنعمل معهم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي الجديد: "مهمتنا تعزيز السلام في أنحاء العالم وسنكون مدافعين عن قيمنا".

وأكد مجلس الشيوخ الأميركي مساء الإثنين بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، ليصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس دونالد ترامب.

ويعد روبيو، السيناتور الجمهوري من فلوريدا، من بين أقل مرشحي ترامب إثارة للجدل، وكان التصويت لصالحه حاسما بنسبة 99 مقابل لا شيء.

ويوصف روبيو، العضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2011، بأنه "صقر تقليدي في السياسة الخارجية"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.