وبحسب الصور التي بثّتها الرئاسة الروسية، ظهر الزعيمان مبتسمين ومشيدين بالشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية التي ترمي إلى التصدّي للعملاق الأميركي.

وقال بوتين إن "علاقاتنا مبنية على الصداقة والثقة والدعم المتبادل والمساواة والفوائد المشتركة، وهي ليست رهنا بالسياق العالمي".

وأشاد سيد الكرملين بالتعاون القائم بين روسيا والصين "التي تضطلع، بدور يساهم في استقرار الوضع في العالم".

وأفادت شبكة البث الرسمية الصينية "سي سي تي في" من جهتها إن شي وبوتين "عقدا اجتماعا عبر الفيديو في قاعة الشعب الكبرى في بكين بعد ظهر 21 يناير" من دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاتصال.

ونقلت الشبكة عن شي قوله: "في مواجهة التغيرات المتسارعة التي لم نشهد لها مثيلا منذ قرن والوضع الدولي المضطرب، تحركت الصين وروسيا بشكل ثابت إلى الأمام يدا بيد على الطريق الصحيح القائم على عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".

وأكّد شي نيته الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى "قمم جديدة".

وأتى هذا الاتصال بعد يوم من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد هدّد الرئيس الجمهوري بفرض رسوم إضافية كبيرة على الصين واعتبر الإثنين أن فلاديمير بوتين "يدمّر" روسيا برفضه إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا.