وخلال توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بأول يوم من ولايته الرئاسية الثانية، اعتبر ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب.

وأضاف: "يجب عليه أن يبرم صفقة. أعتقد أنه يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة".

وأشار ترامب إلى أنه سيلتقي ببوتين، مؤكدا أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد.

وشدد ترامب على أنه سيحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن "الرئيس الأوكراني زيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب".

وفيما يتعلق بغرينلاند التي كان ترامب قد قال في منتصف ديسمبر إنه يعتزم شراءها، أوضح الرئيس الأميركي أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لضمان الأمن الدولي".

وتطرق ترامب في حديثه لمسألة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث قال: "على حلف الأطلسي دفع المزيد من الأموال وأن ينفق 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة في عهده ستعيد النظر بشكل جذري في "مهمة حلف شمال الأطلسي والغرض من تأسيسه".

وتعهد بمطالبة أوروبا بتعويض الولايات المتحدة عن ذخائر أُرسلت إلى كييف تقدر قيمتها "بما يقرب من 200 مليار دولار"، كما لم يُبد نية لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

وخفض ترامب التمويل الدفاعي لحلف شمال الأطلسي خلال الشهور الأخيرة من ولايته الأولى واشتكى مرارا من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة.