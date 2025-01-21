والأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب كان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.

وقال ترامب أمام أنصاره في "كابيتول وان أرينا" في العاصمة واشنطن إنه سيلغي نحو 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرا إلى أنه سينفذ أيضا تجميدا فوريا للوائح التنظيمية والتوظيف في الحكومة.

وأضاف: "العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن وسنعيد للسلطة هيبتها".

وتابع: "سأوقع اليوم عفوا عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونغرس".

وأكد أنه سيلغي "80 قرارا راديكاليا وسنتخلص منها في 5 دقائق".

ومن الأوامر التنفيذية التي تحدث عنها ترامب في كلمته أنه سيوقع أمرا لإنهاء رقابة الحكومة على حرية التعبير.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيوقع "أوامر رئاسية توجه أعضاء الحكومة لتسخير صلاحياتهم لمكافحة التضخم".

كما أوضح أنه سيوقع أيضا أمرا "يوجه كل وكالة للحفاظ على السجلات المتعلقة بالاضطهاد السياسي في ظل الإدارة السابقة"، مضيفا "سنوقف استخدام القوانين والمؤسسات الحكومية كسلاح ضد خصومنا".

وبعيدا عن الشأن الداخلي، قال ترامب: "سنواصل العمل من أجل الإفراج عن كل الرهائن في غزة"، مبرزا أن "الشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل لتحقيق السلام".