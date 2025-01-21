ويتم تكريم رؤساء هيئة الأركان المشتركة المتقاعدين بتعليق صورهم في ممر بالقرب من أحد مداخل البنتاغون، وقد أقيم حفل في وقت سابق من هذا الشهر تم خلاله تعليق صورة ميلي.

وقال المصدر إن صورة الجنرال المتقاعد أزيلت، محيلا الاستفسارات بهذا الشان إلى البيت الأبيض.

وتأتي إزالة الصورة بعد أن أصدر الرئيس السابق جو بايدن قبل انتهاء ولايته عفوا استباقيا عن ميلي ومعارضين آخرين لترامب.

وقال بايدن إنه اتخذ إجراءات لحماية ميلي وآخرين من "الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية" في ظل الإدارة الجديدة، خاصة وأن ترامب لطالما توعد بـ"الانتقام" من خصومه السياسيين وهدد بملاحقة بعضهم جنائيا.

وأثار ميلي غضب ترامب بعد أن نقل عنه الصحافي المخضرم بوب وودورد في كتابه "حرب" قوله إن الرئيس الجمهوري "فاشي" و"شخص خطير".

وكشف ميلي أيضا أنه اتصل سرا بنظيره الصيني بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 من قبل أنصار ترامب، لطمأنة بكين بأن الولايات المتحدة "مستقرة" ولا نية لديها لمهاجمة الصين.

وكتب ترامب لاحقا على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" أنه "في الأوقات الماضية، كانت العقوبة ستكون الموت" لأشخاص مثل ميلي.

وقدم الجنرال استقالته من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش عام 2023 خلال حفل لم يسلم فيه ترامب من انتقاداته.

ووقتها قال ميلي "نحن لا نقسم اليمين لملك أو ملكة أو طاغية أو دكتاتور"، مضيفا "ونحن لا نقسم اليمين لشخص يسعى لأن يكون دكتاتورا".