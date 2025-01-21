وذكرت الشبكة الأميركية أن الأشخاص الذين سيعفو عنهم ترامب، مدانين بجرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكان العفو عن المتهمين في هجوم 6 يناير وعدا متكررا أطلقه ترامب في حملته الانتخابية.

وقد يصدر ترمب عفوا عن حوالي 700 ممن أدينوا بارتكاب جريمة ولكن لم يُحكم عليهم بالسجن أو أكملوا عقوبتهم.

وسيتم استعادة حقوق التصويت وامتلاك السلاح لمجموعة فرعية من هؤلاء الأفراد بمجرد العفو عنهم.

وقبل دقائق من انتهاء ولايته، الإثنين، أعلن جو بايدن أنه أصدر عفوا عن عدد من أفراد عائلته.

ووفقا لوثيقة العفو، التي نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن بايدن عفا عن شقيقه جيمس بايدن، وزوجة أخيه سارة بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز وصهره جون ت. أوينز وشقيقه فرانسيس بايدن.

وحسب الوثيقة، فإن بايدن يعفو عن أشقائه وأصهاره عن "أي جرائم غير عنيفة ضد الولايات المتحدة ربما ارتكبوها أو شاركوا فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى تاريخ هذا العفو".

وفي وقت سابق الإثنين، أصدر بايدن عفوا عن عدد من الأشخاص، تحسبا لصدور قرارات ضدهم من إدارة ترامب.

وعفا بايدن عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي قامت بالتحقيق في هجوم الكابيتول.

وتعليقا على قراره، قال بايدن إنهم "لا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

وتابع، في بيان: "أؤمن بسيادة القانون، وأنا متفائل بأن قوة مؤسساتنا القانونية ستسود في النهاية على السياسة".