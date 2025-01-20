أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه، أنه سيوقع، الإثنين، سلسلة من الأوامر التنفيذية "التاريخية"، مؤكدا أن "العهد الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ".
وكانت أبرز القرارات التي أعلن عنها ترامب في خطاب تنصيبه هي:
- إعلان حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك.
- إرسال قوات أميركية إلى الحدود الجنوبية ووقف الدخول غير القانوني للولايات المتحدة.
- تسمية خليج المكسيك بــ"خليج أميركا".
- استعادة قناة بنما ووضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة.
- فرض رسوم وضرائب على دول أجنبية بهدف إثراء المواطنين الأميركيين.
- إرسال رواد في مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء.
- إصلاح المنظومة التجارية وإعلان الطوارئ في مجال الطاقة.
- إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة الأميركية إلى العالم.
- انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاق باريس للمناخ".
- إيقاف الحروب وجلب روح جديدة للعالم.
- إعادة أي مسؤول جرى فصله بسبب "كوفيد 19".
- توجيه الحكومة بالتغلب على التضخم القياسي.
- تصنيف العصابات كنظمات إرهابية أجنبية.
- تأسيس خدمة للإيرادات الخارجية.
وفي مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى دونالد ترامب، الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة.