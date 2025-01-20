أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه، أنه سيوقع، الإثنين، سلسلة من الأوامر التنفيذية "التاريخية"، مؤكدا أن "العهد الذهبي للولايات المتحدة قد بدأ".