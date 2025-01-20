وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وجود ترامب في البيت الأبيض سيعطي العلاقات اللبنانية الأميركية دفعا إضافيا.

وأضاف، في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الأميركي: "أنا على يقين بأن وجودكم في سدة المسؤولية الأولى سيعطي للعلاقات اللبنانية الأميركية دفعا إضافيا ويعكس إرادة متبادلة على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة لاسيما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته وإعادة النهوض بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية والتي كان لبلادكم الصديقة دوراً بارزاً في وضع حد لها والانتقال إلى أفق جديدة من الأمان والطمأنينة".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأكد أن السنوات المقبلة ستشهد "أفضل أيام" العلاقات بين البلدين.

وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتطلع إلى "تعاون نشط ومفيد للطرفين".

وأضاف على منصة "إكس": "الرئيس ترامب حاسم دائما، والسلام من خلال سياسة القوة التي أعلن عنها يوفر فرصة لتعزيز القيادة الأميركية وتحقيق سلام طويل الأمد وعادل، وهي الأولوية القصوى".

كما هنأ رئيس حكومة كندا جاستن ترودو، ترامب، وقال له "نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معا".

وأوضح: "كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر".