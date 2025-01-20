وأضاف ترامب، خلال خطاب تنصيبه، أنه لن يسمح لأحد باستغلال أميركا، وتابع: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

وأكد أنه: "سأقوم بخدمة أميركا أولا، أميركا ستصبح أعظم وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن "الانحدار في الولايات المتحدة انتهى".

ولم ينس ترامب مهاجمة فترة إدارة سلفه جو بايدن قائلا: "الحكومة الأميركية السابقة لم تتمكن من إصلاح أي أزمة في العالم".

كما قال إنه واثق من بداية عهد جديد من النجاح الوطني، وتابع: "سأوقّع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية التاريخية"، مضيفا: "أميركا الآن عادت للأميركيين".

وأكد على أن الأولوية هي جعل أميركا مزدهرة وحرة، وأميركا: "ستصبح أعظم وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".

واعتبر الرئيس أن إدارة بايدن السابقة كانت "فاسدة ومتشددة"، لافتا إلى أن " الحكومات السابقة أخفقت في حماية حدود بلدنا".

وأشار إلى أن نظام الرعاية الصحية والنظام التعليمي "ليسا على ما يرام".

وأردف قائلا: "المستحيل هو أفضل ما سنقوم به.. أمتنا اليوم أكثر طموحا من أي أمة في العالم.. والحلم الأميركي سيعود مرة أخرى".