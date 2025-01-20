وأضاف، في خطابه، أنه لن يسمح لأحد باستغلال أميركا، وتابع: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

وأكد أنه: "سأقوم بخدمة أميركا أولا، أميركا ستصبح أعظم وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن "الانحدار في الولايات المتحدة انتهى".