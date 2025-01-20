في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى دونالد ترامب، الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة.
ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.
بذلك، أصبح ترامب الرئيس الأميركي الـ47.
وبعد أدائه اليمين الدستورية، قال ترامب إن الحقبة الذهبية لأميركا "بدأت للتو"، وأن انحدارها "قد انتهى".
وأضاف، في خطابه، أنه لن يسمح لأحد باستغلال أميركا، وتابع: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".
وأكد أنه: "سأقوم بخدمة أميركا أولا، أميركا ستصبح أعظم وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".
وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن "الانحدار في الولايات المتحدة انتهى".