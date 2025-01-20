وكتب بايدن عبر حسابه على منصة "إكس": "صورة سيلفي إضافية من أجل الرحلة. نحن نحبك يا أميركا".

ويظهر في الصورة بايدن 82 عاما وزوجته جيل 73 عاما وهما يبتسمان على خلفية حديقة تغطيها الثلوج في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يؤدي الجمهوري دونالد ترامب اليمين الدستورية خلفا للديمقراطي بايدن كرئيس جديد للولايات المتحدة اليوم (الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش).

كان بايدن قد غادر منصبه بعد ولاية واحدة قضاها في البيت الأبيض، ليخلفه الجمهوري ترامب، الذي تفوق في الانتخابات الرئاسية على كامالا هاريس.

وقضى بايدن يومه الأخير في منصبه بزيارة مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية التي عانت العبودية والتمييز العنصري، وبصحبته زوجته جيل بايدن.

وحضر الرئيس 46 للولايات المتحدة قدّاسا في الكنيسة المعمدانية التبشيرية الملكية، وهي كنيسة تاريخية للسود في شمال تشارلستون وقعت فيها مذبحة بحق مرتادي الكنيسة من السود.

وكانت زيارته تهدف إلى التحدث عن إرث رمز الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ، الذي يوافق الإثنين، ذكرى تكريمه.

وفي الكنيسة، قال بايدن: "اعتاد والدي أن يقول إن الخطيئة الكبرى هي إساءة استخدام السلطة".

ولم يذكر اسم ترامب، لكنه كان قد وجه له هذا الاتهام سابقا، خاصة خلال حملته الرئاسية، حيث اعتبر أن "ترامب يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح البلاد".

كما حث بايدن الأميركيين على "الحفاظ على الإيمان بأيام أفضل مُقبلة"، مضيفا أن "الإيمان يعلمنا أن أميركا التي نحلم بها هي دائما أقرب مما نعتقد".