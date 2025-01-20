وبحسب مراسلي بعض وسائل الإعلام المتواجدين في المكان، شوهد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وبحسب لـ"بلومبرغ" انضم إلى الرئيس ترامب أيضا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

ومن المتوقع أن يحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.

ومن المتوقع أيضا أن تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي واجهت ترامب في انتخابات 2024.

من يغيب؟

لن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حفل تنصيب ترامب، ولم يتم تقديم سبب لغيابها، وهو الغياب الوحيد بين السيدات الأوائل على قيد الحياة.

وبالمثل لن تحضر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ولم يقدم المتحدث الرسمي أيضًا سببًا لغيابها المخطط له، كما لن يحضر 20 نائبا ديمقراطيا حفل التنصيب، وفقا لـ"سي بي إس" نيوز.