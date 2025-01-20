وقال بوتين: "نرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات مباشرة مع روسيا وفي منع حرب عالمية ثالثة، نريد سلاما دائما في أوكرانيا".

وبالتوازي قال الكرملين إن بوتين أخبر مجلس الأمن الروسي أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يحضّر لعقد لقاء مع بوتين "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.

وأحيت عودة ترامب الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا.