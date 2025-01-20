خطط ترامب في اليوم الأول واسعة النطاق، حيث دعا إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، وفرض تعريفات جمركية شاملة حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تخلف آثارا وخيمة وضارة على الاقتصاد الأميركي، والعفو عن المتهمين في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

في اليوم الأول من ولايته السابقة، وقع ترامب على أمر تنفيذي واحد فقط، استهدف قانون الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس باراك أوباما، وفيما يلي بعض أبرز وعود ترامب في اليوم الأول لهذه المرة:

بدء برنامج ترحيل جماعي

كما فعل خلال حملاته السابقة، جعل ترامب الهجرة محور حملته الانتخابية لعام 2024، وتعهد مرارا وتكرارا بترحيل المهاجرين غير المسجلين.

وفي 27 أكتوبر، قبل أيام قليلة من الانتخابات، كرر ترامب خلال تجمع حاشد في مدينة نيويورك، "في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأميركي لإخراج المجرمين".

في عام 2022، بلغ عدد المهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليونا وفقا لتقديرات فيدرالية.

وقالت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في رسالة إلى الكونغرس إن أقل من 500 ألف مهاجر غير مسجل معروف لديهم خلفيات إجرامية.

إنهاء حق المواطنة بالولادة

أي شخص يولد في الولايات المتحدة يُمنح تلقائيًا الجنسية، وهو حق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

يريد ترامب تغييره، وهي عملية صعبة لوجستيا من شأنها أن تؤدي بالتأكيد إلى معارك قانونية.

وفي مقابلة أجريت في ديسمبر على شبكة "إن بي سي نيوز"، سألت المذيعة كريستين ويلكر ترامب عما إذا كانت خطته لا تزال إنهاء حق المواطنة بالولادة في اليوم الأول، قال ترامب، "بالتأكيد".

العفو عن المتهمين في أحداث 6 يناير

في مناسبات عديدة، قال ترامب إنه سيعفو بسرعة عن الأشخاص المدانين لدورهم في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.

وقال بخصوص هؤلاء في مقابلة مع مجلة "التايم": "سأنظر إلى المدانين بهجوم 6 يناير في وقت مبكر، ربما في التسع دقائق الاولى".

وفي أحداث الكابيتول تم توجيه الاتهامات لأكثر من 1580 متهما وأدين أكثر من 1270، بتهم تتراوح بين العرض غير القانوني إلى التآمر التحريضي.

ظل عدد قليل فقط من متهمي 6 يناير محتجزين قبل المحاكمة بأمر من قاضٍ فيدرالي، بينما حُكم على جميع متهمي 6 يناير المسجونين الآخرين بالسجن بعد إدانتهم، عندما اعترفوا بارتكاب الجرائم التي اتهموا بها، أو عندما وجدهم القاضي أو هيئة المحلفين مذنبين بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.

تطبيق التعريفات الجمركية

بعد أسابيع من انتخابه، وعد ترامب بأنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، وهما من أكبر شركاء أميركا التجاريين.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشال" في 25 نوفمبر: "في العشرين من يناير، وكواحد من العديد من أوامري التنفيذية الأولى، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة".

زيادة في إنتاج النفط

أحد أكثر وعود ترامب شيوعا، والتي تكررت في كل خطاب أثناء حملته تقريبًا، هو الالتزام بزيادة حفر النفط في الولايات المتحدة.

في مقابلة مع "فوكس نيوز" قال ترامب إنه لن يكون دكتاتورًا "باستثناء اليوم الأول"، موضحًا أنه ينوي استخدام هذه السلطة "لإغلاق الحدود" و "الحفر، الحفر، الحفر" في أول يوم له في منصبه.

ادعى ترامب بشكل روتيني أن زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكاليف الطاقة.

في الشهر الماضي، قالت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية الجديدة لترامب، لقناة فوكس نيوز إنه سيبدأ العمل على هذا الأمر في غضون ثوانٍ من وصوله إلى المكتب البيضاوي.

وعدت ليفات بأن الإدارة سوف "تسرع في إصدار التصاريح للحفر والتكسير الهيدروليكي في جميع أنحاء هذا البلد حتى نتمكن من خفض تكاليف المعيشة على الفور".