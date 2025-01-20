ومن المتوقع أن يحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.

ومن المتوقع أيضا أن تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي واجهت ترامب في انتخابات 2024.

وبحسب وسائل إعلام أميركية سيحضر حفل تنصيب ترامب مجموعة من الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك مارك زوكربيرغ من ميتا، وجيف بيزوس من أمازون، وإيلون ماسك من تيسلا، وتيم كوك من أبل، وشو تشيو من تيك توك، وسوندار بيتشاي من غوغل.

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر عدد قليل من الزعماء الأجانب حفل التنصيب، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وسيحضر نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، لتمثيل الرئيس شي جين بينغ.

ووفقا لسجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى عام 1874، لم يحضر زعيم أجنبي أبدا حفل تنصيب الرئيس الأميركي.

من يغيب؟

لن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حفل تنصيب ترامب، ولم يتم تقديم سبب لغيابها، وهو الغياب الوحيد بين السيدات الأوائل على قيد الحياة.

وبالمثل لن تحضر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ولم يقدم المتحدث الرسمي أيضًا سببًا لغيابها المخطط له، كما لن يحضر 20 نائبا ديمقراطيا حفل التنصيب، وفقا لـ"سي بي إس" نيوز.

هل حضر ترامب حفل تنصيب بايدن؟

لم يحضر ترامب حفل تنصيب الرئيس بايدن في عام 2021، والذي حدث بعد أسبوعين من هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.

وباختياره عدم الحضور، أصبح ترامب أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا يتجاهل حفل تنصيب خليفته، والخامس فقط في تاريخ الولايات المتحدة الذي يفعل ذلك.