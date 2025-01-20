وقال ترامب لآلاف من مؤيّديه الذين تجمعوا في قاعة "كابيتال وان" بالعاصمة الأميركية "سنوقف الغزو عند حدودنا".

وأضاف: "سأكشف عن تدابير أمن الحدود في خطاب التنصيب".

وأعلن أنه سيتصرف "بسرعة وقوة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الإثنين منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "اعتبارا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".

وشدد ترامب على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلّق تطبيق قانون يحظر هذه المنصة التي تعذّر الوصول إليها موقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح ترامب "صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".

كذلك وعد ترامب بانه سيوجه الجيش "لبدء بناء درع الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)".

وأشار ترامب الذي سيتم تنصيبه ظهر الإثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بإصدار حوالي مئة مرسوم في أول يوم له في منصبه.

ومثل الحدث أول خطاب رئيسي لترامب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونغرس.

وأغلقت السلطات مساحات كبيرة من المدينة حول مبنى الكونغرس والبيت الأبيض بأسوار فولاذية منذ الأسبوع الماضي وانتشرت الشرطة بكثافة في جميع أنحاء المنطقة.