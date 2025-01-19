وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية "استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها القوات الأوكرانية".

وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة بدونيتسك.

وأوضحت أنه "تم صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، التي فقدت ما يصل إلى 430 عسكريًا، ودبابة، و3 مركبات قتالية للمشاة، بما في ذلك مركبة برادلي أميركية الصنع،

وناقلتي جند مدرعتين وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة كويرتوس للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة مدفعية".

ووفقا للبيان، فقد قتل في العمليات العسكرية في محاور القتال المختلفة نحو 1310 عسكريين أوكرانيين.

وبهذا يرتفع عدد البلدات التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال أقل من 48 ساعة إلى 3 بلدات.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس السبت سيطرة قواتها على بلدتين في دونيتسك هما "فريميفكا" و"بتروبافليفكا".