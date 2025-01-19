وقال زيلينسكي: "اليوم، قامت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية أيضا بأداء جيد جدا: جهاز الأمن الأوكراني، مكتب التحقيقات الحكومي، الشرطة الوطنية، ومكتب المدعي العام في بلادنا".

وأضاف: "يجري التصدي للخونة والمخططات المختلفة التي أضعفت دولتنا ومجتمعنا الأوكراني. وأي شخص يقف ضد أوكرانيا أو يتحدى قوانينها يجب أن يتذكر أنه سيواجه ردا"، وفقا للأسوشيتد برس.

ولم يقدم الرئيس الأوكراني تفاصيل حول هذه الإجراءات.

ومع ذلك، أصدرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية ومكتب المدعي العام عددا غير معتاد من البيانات خلال اليوم حول مشتبه بهم في التعاون مع روسيا أو الذين تم اعتقالهم كعملاء لروسيا. ولم يتسن التحقق من صحة هذه البيانات بشكل مستقل.

فعلى سبيل المثال، أفادت وكالة الاستخبارات الأوكرانية باعتقال رئيس قسم في بنك مملوك للدولة. ويقال إن مدير البنك كان متورطا في تمويل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وفي قضية أخرى، تم اعتقال مقدم البرامج التلفزيونية المعارض ماكس نازاروف بتهمة تبرير بدء روسيا للصراع.

كما تم الإعلان عن كشف شبكة تجسس يديرها جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي. ويقال إن المجموعة كانت نشطة في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من صحة هذا التقرير أيضا.

وأخيرا، تدعي الاستخبارات الأوكرانية أنه تم في منطقة دنيبروبتروفسك الكشف عن شركة كانت تساعد روسيا في بناء مختبر لتطوير الأسلحة النووية.

وفي المقابل تتهم روسيا، التي تعتبر قوة نووية ولديها عدد كبير من الأسلحة النووية، أوكرانيا بالسعي للحصول على أسلحة دمار شامل.