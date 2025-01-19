ويستمر اشتعال حرائق الغابات لليوم الثاني عشر على التوالي، وإن كان بشكل أهدأ.

والخميس عبر رجال الإطفاء عن ارتياحهم للصمود في مواجهة الظروف الجوية الأخيرة، المتمثلة في رياح صحراوية عاتية ورطوبة منخفضة، من دون زيادة اشتعال أي من الحريقين الكبيرين في المدينة.

لكن جولة أخرى من "طقس الحرائق" ينتظر أن تضرب جنوبي كاليفورنيا، حسب تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقال خبراء الأرصاد وفق الصحيفة، إنه "بعد رياح هادئة في الغالب خلال عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يعود طقس الحرائق يوم الإثنين، مع وصول التهديد الأقصى يوم الثلاثاء، لكن ذلك قد يستمر حتى الخميس".

وقالت روز شونفيلد عالمة الأرصاد الجوية بمكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أوكسنارد، إن تحذيرات "طقس الحرائق" ذات العلم الأحمر تبدو محتملة لأجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

والجمعة نصح المسؤولون في لوس أنجلوس أغلب النازحين بسبب حرائق الغابات، بالابتعاد عن منازلهم لمدة أسبوع آخر على الأقل، بينما ترفع فرق الطوارئ النفايات السامة من الأحياء المحترقة وتقطع خطوط الكهرباء والغاز التي تشكل خطرا وسط الأنقاض.

وزادت الانهيارات الأرضية من الخطر الذي تتعرض له التلال المدمرة، ولم تعد المباني التي سويت بالأرض قادرة على تثبيت التربة في مكانها، كما تشبعت الأرض بمياه خراطيم إطفاء الحرائق والأنابيب المكسورة، مما زاد من ضغوط ومأساة السكان الذين يعانون أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ لوس أنجلوس.

ويتوق النازحون المحبطون إلى العودة لديارهم لتقييم الأضرار وإنقاذ أي تذكارات أو أدوية، لكن المسؤولين قالوا إن في ذلك خطورة كبيرة ويرهق رجال الطوارئ الذين ما زالوا يتعاملون مع الكارثة التي أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل.

وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس: "يمكنكم رؤية الوقع النفسي لهذه الكارثة على الناس. تحدثت إلى أشخاص فقدوا منازلهم أو غير متأكدين من حالتها أو فقدوا حيواناتهم الأليفة. يمكنكم رؤية التأثير عليهم".

وأتى حريق باليساديس في غرب لوس أنجلوس على 23713 فدانا، وتم احتواؤه بنسبة 27 بالمئة.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إنها احتوت 55 بالمئة من حريق إيتون، الذي أتى على 14117 فدانا في سفوح التلال شرقي المدينة.

وأتى الحريقان معا على 152 كيلومترا مربعا، وهي مساحة أكبر من باريس، أو تعادل 3 أضعاف مساحة مانهاتن تقريبا.

وتمت السيطرة بشكل كامل أو شبه كامل على سلسلة من حرائق الغابات الأصغر حجما في جنوب كاليفورنيا.

ودمر أو تضرر ما لا يقل عن 12 ألف مبنى، وكثير منها منازل، مما أدى إلى استمرار إجلاء نحو 82400 شخص، وتحذيرات لحوالي 90400 آخرين بالإخلاء.

وقال مسؤولون في مقاطعة لوس أنجلوس إنهم سيسمحون لبعض الأشخاص في مناطق الإخلاء بالعودة إلى منازلهم خلال أقل من أسبوع، لكن عودة البقية قد تستغرق وقتا أطول إذ يحاول المسؤولون انتشال أشلاء بشرية متفحمة وتحديد هوية أصحابها.