ويأتي هذا في ظل ترقب كبير لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي، مع اقتراب موعد الحظر المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، صرح ترامب قائلا: "تمديد المهلة لمدة 90 يوما أمر مرجح لأنه مناسب. وإذا قررت القيام بذلك فسأعلن عنه يوم الإثنين".

وفي وقت متأخر من الجمعة، حذرت شركة "تيك توك" بأنها قد تضطر إلى وقف خدمات التطبيق في الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات للشركات مثل "أبل" و"غوغل" بأنها لن تواجه إجراءات قانونية بمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون تم تمريره العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع، الجمعة، يتوجب على "تيك توك" قطع العلاقات مع الشركة الصينية الأم "بايت دانس"، أو وقف عملياتها في الولايات المتحدة، لتخفيف المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

وكان البيت الأبيض قد وصف تعليق "تيك توك"، الجمعة، بأنه "حيلة"، وأكد السبت أن اتخاذ القرار النهائي سيكون مسؤولية إدارة ترامب الجديدة، مما يزيد من احتمالية تنفيذ الحظر الأحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "لا نرى أي سبب يدعو (تيك توك) أو الشركات الأخرى لاتخاذ خطوات عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب المسؤولية يوم الإثنين".

ولم تقدم "تيك توك" أي تعليق على تصريحات البيت الأبيض الأخيرة حتى الآن.

ودفع عدم اليقين حول مستقبل التطبيق العديد من المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، للبحث عن بدائل مثل تطبيق "ريد نوت" الصيني، كما شهدت أسهم "ميتا" و"سناب شات" ارتفاعا هذا الشهر، حيث راهن المستثمرون على احتمال تدفق المستخدمين وزيادة عائدات الإعلانات نتيجة للحظر المحتمل.