وقال مصدر مطلع على الخطة لشبكة (إن بي سي نيوز) إن المهاجرين في شيكاغو سيتم استهدافهم في مواقع متعددة.

وذكرت وثيقة استعرضتها الشبكة الإخبارية الأميركية أن المداهمات ستتم على مدار عدة أيام.

وفقًا للوثيقة، فمن المتوقع أن تبدأ العملية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وتنتهي بحلول يوم الاثنين التالي، ولكن التواريخ قد تتغير.

ووفق المصدر، تم إحاطة العناصر الذين يخططون للمشاركة في العملية، المسماة "عملية الحماية"، بعد ظهر يوم الجمعة في شيكاغو، وفقًا للوثيقة. وتقول أيضًا إن العملية ستشمل عملاء طُلب منهم التطوع وأن عددًا أكبر من المطلوب من العملاء تطوع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أولاً أن العملية من المتوقع أن تتم في شيكاغو.

كمرشح، وعد ترامب بأكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي. وذكر تقدير فيدرالي لعام 2022 أن ما يصل إلى 11 مليون مهاجر غير موثق يعيشون في الولايات المتحدة، لكن العدد الدقيق اليوم غير معروف.

ويقدر مجلس الهجرة الأميركي، وهي مجموعة مؤيدة للهجرة، أن ترحيلهم جميعًا قد يكلف ما لا يقل عن 315 مليار دولار.

وبالإضافة إلى التكاليف، حذر الخبراء من أن عمليات الترحيل الجماعي قد تزيد من سعر بعض السلع في الولايات المتحدة. تقدر الحكومة الفيدرالية أن 40٪ من العمال الزراعيين هم مهاجرون غير موثقين.

وتعاني إدارة الهجرة والجمارك حاليًا من عجز في الميزانية يبلغ 230 مليون دولار وليس لديها التمويل لتنفيذ خطط ترامب على نطاق واسع ومطول. يجب على الكونغرس أولاً تخصيص أموال إضافية لعمليات التنفيذ ومرافق الاحتجاز، وفق (إن بي سي نيوز).

وبعد الاعتقال، يتم احتجاز المهاجرين قبل ترحيلهم. وفقًا لموقع إدارة الهجرة والجمارك الإلكتروني، لا توجد حاليًا أسرّة متاحة في مرافق الاحتجاز التابعة لها في شيكاغو.

ومن المرجح أيضًا أن تُقابَل خطط ترامب لاستهداف المدن التي يديرها الديمقراطيون بمقاومة سياسية. وردًا على التقارير التي تفيد بأن الإدارة الجديدة قد تبدأ عمليات الترحيل في شيكاغو، قال حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، يوم الجمعة، إنه سيحمي المهاجرين إذا تم القبض عليهم بشكل غير قانوني.

وقال بريتزكر: "لدينا قوانين تحمي الأشخاص الذين لا يحملون وثائق". "سأحرص على اتباع القانون. أنا قلق من أن إدارة ترامب وأتباعه لن يتبعوا القانون".