وبعد تصدر حزب الحرية النمساوي الذي يترأسه كيكل للمرة الأولى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر، يخوض الحزب اليميني المتطرف مفاوضات مع المحافظين لتشكيل حكومة وتولي المستشارية لأول مرة.

وقال كيكل أمام حشد غفير في فوسندورف في النمسا السفلى سنجعل بلادنا "حصنا على وقع طلبات اللجوء المرفوضة وأوامر الطرد ورحلات التشارتر".

وتابع "اللجوء بنظرنا يعني الحماية على مقربة من المنطقة التي تشهد أزمة" وليس "هجرة مقنعة للشعوب وتذاكر دخول إلى النظام الاجتماعي والحصول على الجنسية".

وقال إن عدد طلبات اللجوء التي قدمت في السنوات الأخيرة "مرتفع أكثر مما ينبغي"، معتبرا أن النمسا بحاجة في هذا المجال أيضا إلى سياسة "صفر، كما بالنسبة لصفر عجز في الميزانية".

وشدد على وجوب "العودة إلى الجنسين" قائلا إن "عائلاتنا مؤلفة من الأب والأم والأولاد".

وسمحت النمسا للجميع في 2019 بالحق في الزواج وتبني الأطفال.

وشبه الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد "شيوعية مناخية" بـ"الاتحاد السوفياتي وتخطيطه الواسع"، مشيدا بجيل ما بعد الحرب الذي أعاد بناء النمسا "وسط بؤس شديد".

ويرى كيكل أن من واجب جيله نقل "الازدهار" الذي "عمل جاهدا" لتحقيقه إلى الجيل التالي.