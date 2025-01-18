وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه تم "تدمير 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة تولا، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

وعلى الصعيد ذاته، قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للوقود في منطقة تولا جنوبي موسكو بعد ان شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة.

وكتب حاكم المنطقة دميتري ميلييف على تطبيق تلغرام أن الهجوم على المنشأة لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه تم تدمير 5 مسيرات.

وقالت السلطات المحلية إن تولا، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوبي موسكو، تعرضت للاستهداف بعد ساعات فقط من هجوم مماثل بطائرات مسيرة في منطقة كالوجا، جنوب غربي العاصمة، والذي تسبب أيضا في نشوب حريق في منشأة لتخزين الوقود.

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية المحلية، إن هجوما روسيا أودى بحياة 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية صباح السبت.

وكتب تيمور تماتشينكو، قائد الإدارة العسكرية في كييف عبر تلغرام "للأسف سقط 4 قتلى في حي شيفشينكيفسكي و3 جرحى".

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أشار في وقت سابق إلى وجود "تهديد بصاروخ باليستي" على كييف.