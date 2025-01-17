وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث): "كانت المكالمة جيدة جدا لكل من الصين والولايات المتحدة، أتوقع أن نحل العديد من المشكلات معا، وأن نبدأ بذلك على الفور".

وأضاف ترامب: "ناقشنا موازنة المبادلات التجارية، والفنتانيل (مسكن أفيوني)، وتيك توك، والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف: "الرئيس شي وأنا سنبذل كل ما في وسعنا لجعل العالم أكثر سلاما وأمانا!".

في المقابل قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: "أنا وترامب في بداية إيجابية للعلاقات الصينية الأميركية".

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي قوله في مكالمة هاتفية مع ترامب إنهما يوليان أهمية كبيرة للاتصالات بينهما وإنهما يريدان دفع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لمستويات أعلى.

ومن المتوقع أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أحد الاهتمامات الرئيسية لولاية ترامب الثانية، مع وجود توترات تلوح في الأفق بين القوتين العظميين في مجالات التجارة والتكنولوجيا وجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، من بين أمور أخرى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن ترامب انخرط خلال ولايته الأولى في حرب تجارية شديدة مع الصين، فارضا رسوما جمركية عالية على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد هدد مؤخرا بفرض إجراءات أكثر صرامة، متهما بكين باعتماد ممارسات تجارية غير عادلة والإسهام في أزمة الفنتانيل المدمرة في الولايات المتحدة.

والخميس، انتقدت بكين "الهجمات غير المبررة" ضدها بعد أن دان مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الصين "الخطيرة" أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة المصادقة على تعيينه.