والجولة الأخيرة من العفو، تمنح بايدن الرقم القياسي الرئاسي لأكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال الرئيس الديمقراطي إنه يسعى إلى التراجع "عن الأحكام الطويلة بشكل غير متناسب، مقارنة بالأحكام التي ربما يتلقونها اليوم، بموجب القانون والسياسة والممارسة الحالية".

ولم يصدر البيت الأبيض على الفور أسماء هؤلاء الذين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

ومع ذلك، قال بايدن إن المزيد يمكن أن يأتي، متعهدا باستغلال الوقت قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل، لمواصلة عملية المراجعة من أجل مزيد من تخفيف الأحكام والعفو.

يأتي هذا الإجراء، الجمعة، في أعقاب تخفيف بايدن الشهر الماضي لأحكام حوالي 1500 شخص، تم إطلاق سراحهم من السجن ووضعهم في العزل المنزلي، أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عفو عن 39 أميركيا، تم إدانتهم في جرائم غير عنيفة.

ويعد هذا أكبر إجراء عفو في يوم واحد في التاريخ الحديث بالولايات المتحدة.