وتساءل البعض عما إذا كانت الرياح قد أعادت إشعال الحطام المشتعل الذي خلفته الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة لإشعال حريق باليساديس، كما ذكرت صحيفتا سان فرانسيسكو كرونيكل وواشنطن بوست.

وأكد إيفريت: "إذا تم تحديد أن الرياح هي السبب في إشعال الحرائق مرة أخرى، فسيكون ذلك بمثابة ظاهرة".

وأوضح إيفريت أنه تحدث بشكل مكثف مع قائد الموقع آنذاك، مضيفا أن رجال الإطفاء الذين وجدوا في مكان الحادث كانوا "مؤهلين تأهيلا عاليا وموثوقين"، وواصلوا دورية حول الموقع لمدة 36 ساعة، في إشارة إلى الأنباء التي ترددت بشأن إشعال الحرائق بفعل فاعل.

يذكر أن مسؤولون في إدارة الغابات والحماية من الحرائق في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، قالوا، الخميس، إن حريق منطقة باليسايدس تم احتواءه حتى الآن بنسبة 27 بالمئة مع عدم وجود نمو إضافي خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقال رئيس عمليات الإطفاء في كاليفورنيا، كريستيان ليتز، إن رجال الإطفاء واصلوا استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء للبحث عن النقاط الساخنة حول محيط الحريق ويعملون على التأكد من إطفاء جميع مصادر الحرارة.

وأوضح مسؤول عمليات الإطفاء في المنطقة، جيم هدسون، أن أكثر من 5000 من رجال الإطفاء يعملون في الحادث، بالإضافة إلى رجال إطفاء من كندا والمكسيك.

ويذكر أن صلاحية تحذيرات العلم الأحمر انتهت في جبال سان غابرييل الغربية وجبال سانتا سوزانا وممر I-5، حيث يتوقع طقس أكثر ملاءمة لمنطقة مقاطعة لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.