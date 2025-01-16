وذكر بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من واشنطن:

هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ضرورة.

اتفاق غزة سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

خلال 15 شهرا من النزاع المدمر بين حماس وإسرائيل نجحنا بالتوصل لاتفاق يمهد لوقف إطلاق دائم للنار.

التطبيع بين إسرائيل والسعودية يتطلب مسارا لإقامة دولة فلسطينية.

توصلنا إلى الاتفاق بعد 15 شهرا من المعاناة.

ننتظر الإفراج عن أميركيين ضمن صفقة غزة.

علينا وضع خكطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في غزة ما بعد الحرب.

يجب الاستمرار في دعم أوكرانيا وإضعاف روسيا.

العلاقات عبر الأطلسي مع أوروبا مهمة للأمن الأميركي.

قمنا بإدارة التنافس مع الصين بشكل مسؤول.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي، قاطع صحفيون بلينكن، واتهموه بدعم الحرب على غزة، وظلوا يقاطعونه لأكثر من دقيقة.

وقال أحد الصحفيين: "لماذا سمحت بقتل أصدقائي؟ كيف تشعر وأنت تعلم أن إرثك هو الإبادة الجماعية؟"

ورد بلينكن، بالقول: "سأكون سعيدا بالإجابة على أسئلتكم حين تحصلون على الفرصة.. سأجيب على كل أسئلتكم".

ومع استمرار الجدال، اضطر رجال الأمن للتدخل، حيث أظهر مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" لحظة إخراج أحد الصحفيين بالقوة.