وفي آخر خطاب له إلى الأمة قبل مغادرته البيت الأبيض الإثنين المقبل، قال الرئيس الديمقراطي إنّ الولايات المتحدة تواجه "تركّزا خطرا للسلطة في أيدي حفنة من الأشخاص الفاحشي الثراء".

وسيسلّم بايدن (82 عاما) السلطة ظهر الإثنين المقبل إلى سلفه الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، الذي تحالف مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا المتطورة في مقدّمهم إيلون ماسك، أثرى رجل في العالم.

كما حذّر الرئيس المنتهية ولايته من "عواقب خطرة إذا لم يتمّ وضع حدّ لإساءة استخدامهم السلطة".

وقال الرئيس المنتهية ولايته في خطابه الوداعي الذي اتّسم بسوداوية شديدة "اليوم تتشكّل أوليغارشية في أميركا، حيث تشكّل ثروتها الهائلة وقوتها ونفوذها تهديدا ملموسا لديمقراطيتنا بأكملها وحقوقنا الأساسية وحرياتنا".

وحذّر أيضا من أنّ "الأميركيين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة" ممّا قد يؤدي إلى "إساءة استخدام السلطة".

وخصّص بايدن جزءا من خطابه القاتم للتحذير من مخاطر عدم استمرار جهود مكافحة التغيّر المناخي.

وقال إنّ هناك "قوى كبيرة" تهدّد التقدّم الذي تمّ إحرازه في مكافحة التغيّر المناخ "وهو تهديد وجودي لم يكن في أي وقت مضى أكثر وضوحا"، مستشهدا بالكوارث الطبيعية التي لا تنفك تتزايد وآخرها الحرائق الهائلة المستعرة منذ أسبوع في لوس أنجلوس والإعصار المدمّر الذي ضرب ولاية كارولاينا الشمالية العام الماضي.