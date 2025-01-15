ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فقد بلغ عدد القتلى جراء حريقين من الحرائق الأربعة التي مازالت مشتعلة في لوس أنجلوس 25 قتيلا، 17 منهم قتلوا في حريق إيتون، فيما قتل 8 في حريق باليسايديس.

وأشارت وسائل الإعلام الأميركية المختلفة إلى أن 16 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وبحسب أحدث البيانات، فإن السيطرة على الحرائق ما زالت محدودة، خصوصا بالنسبة إلى حريق باليسايديس، الذي لم تتجاوز نسبة السيطرة عليه 17 بالمئة، في حين بلغت نسبة السيطرة على حريق هيرست حوالي 97 بالمئة، كما يوضح الإنفوغرافيك المرفق.

ولأن الحرائق لم تنته، فإن التقديرات بشأن الخسائر تتزايد يوما بعد يوم، فبينما بلغت في الأيام الثلاثة الأولى من بدء الحرائق، حوالي 50 مليار دولار، تشير التقديرات الأخيرة إلى أنها قد تتجاوز 275 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أسوأ الحرائق في التاريخ الحديث، بل وربما الأكثر تكلفة.

أما من حيث مساحة المناطق المحترقة، فقد بلغت قرابة 40 ألف فدان، ويعتبر حريق باليساديس، على طول ساحل المحيط الهادئ غرب وسط المدينة، هو الأكبر، إذ بلغت المساحة المحترقة حوالي 23700 فدان.

ودمرت الحرائق حوالي 12 ألف منزل ومبنى، وأجبرت السلطات على إخلاء أكثر من 100 ألف شخص.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن أكثر من 6 ملايين نسمة في منطقة لوس أنجلوس مازالوا تحت التهديد جراء الحرائق، خصوصا مع استمرار الرياح الشديدة حتى اليوم الأربعاء.

وقالت "سي إن إن" إن حريقي إيتون وباليساديس أصبحا الآن الأكثر تدميراً وثاني أكثر حرائق الغابات تدميرا، على التوالي، في تاريخ جنوب كاليفورنيا، وفقا لإدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا.