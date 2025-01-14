واعتقل المشتبه به في أكتوبر، بعد ورود معلومات تشير إلى نيته مهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين باستخدام أسلحة نارية.

والإثنين ذكر مكتب الادعاء الاتحادي أنه لم يتم تأكيد الشبهات ضده، لذلك تم إصدار أمر بإطلاق سراحه نهاية الأسبوع الماضي والتقدم بطلب لإلغاء مذكرة التوقيف.

وأثارت هذه القضية نقاشا سياسيا حول الحماية من الإرهاب في أكتوبر، حيث علق المستشار أولاف شولتس على الحادثة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان المشتبه به نذاك طالب لجوء مرفوضا، واعتقل في مدينة برناو القريبة من برلين.

ووفقا لمكتب الادعاء الاتحادي، كان المشتبه به يخطط للهجوم من خلال تبادل الرسائل في دردشة مع عضو في تنظيم "داعش".

وتم تفتيش شقته بالإضافة إلى شقة أخرى تخص شخصا ليس مشتبها به في منطقة راين زيج بولاية شمال الراين فستفاليا.

ويقال إن استخبارات أجنبية هي التي قدمت البلاغ عن الليبي، ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت لم يكن من الواضح بشكل كامل مدى جدية وخطورة خططه.

وكما حدث في عدة حالات مماثلة في الآونة الأخيرة، تحركت السلطات الأمنية بسرعة بعد تلقي البلاغ.