وقالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن "القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات المركز، تم تحرير بلدة بيشانوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في 157 منطقة.

وأضافت أن "الطيران الحربي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 157 منطقة".

وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسية الصنع، و6 صواريخ "هيمارس"، أميركية الصنع و83 طائرة مسيرة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، الأحد والسبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 بلدات في المعارك الدائرة في خاركيف ودونيتسك.

وأوضحت، الأحد، أن قواتها "حررت" بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركيف وبلدة يانتارنويه في دونيتسك، بينما أعلنت السبت أن القوات الروسية "حررت" بلدة شيفتشينكو في دونيتسك.