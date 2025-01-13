وأورد الجيش الروسي في بيان أن "نظام كييف حاول شن هجوم بواسطة 9 طائرات مسيرة" على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب "توركستريم" في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا "لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية"، مشيرا إلى إسقاط جميع المسيرات بدون تعطيل عمل المحطة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا حاولت، يوم السبت الماضي، مهاجمة محطة الضغط "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام 9 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط ’روسكايا‘ ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".

وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.